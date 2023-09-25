Абдумалик и Асаубаева стартовали с побед на Азиаде-2023

Казахстанские шахматистки Жансая Абдумалик и Бибисара Асаубаева провели первые игры на Азиатских Играх в китайском Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Абдумалик стартовала в третьем раунде с победы над шахматисткой из ОАЭ Роуда Алали со счётом 1:0. В четвёртом раунде Жансая была сильнее спортсменки из Индонезии Харизмой Ирен Сукандар (1:0).

Асаубаева в третьем раунде сыграла с представительницей Узбекистана Умидой Омоновой и одержала победу со счетом 1:0. Затем в четвёртом раунде Бибисара обыграла индонезийку Медину Варда Аулиа с таким же счётом.

Всего от Казахстана на Азиаде выступают десять шахматистов.