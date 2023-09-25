Абдумалик и Асаубаева стартовали с побед на Азиаде-2023
Вчера, 21:18
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Вчера, 21:18Вчера, 21:18
1011Фото: instagram.com/zhansaya_abdumalik
Казахстанские шахматистки Жансая Абдумалик и Бибисара Асаубаева провели первые игры на Азиатских Играх в китайском Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Абдумалик стартовала в третьем раунде с победы над шахматисткой из ОАЭ Роуда Алали со счётом 1:0. В четвёртом раунде Жансая была сильнее спортсменки из Индонезии Харизмой Ирен Сукандар (1:0).
Асаубаева в третьем раунде сыграла с представительницей Узбекистана Умидой Омоновой и одержала победу со счетом 1:0. Затем в четвёртом раунде Бибисара обыграла индонезийку Медину Варда Аулиа с таким же счётом.
Всего от Казахстана на Азиаде выступают десять шахматистов.
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