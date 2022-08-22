968 предприятий Казахстана имеют долги по зарплате

Фото: минтруда

К началу августа государственными инспекторами труда на 568 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 14,2 тысячами работников на сумму более трех миллиардов 223,9 миллиона тенге, сообщает Baigenews.kz со ссылкой на сайт министерства труда и социальной защиты Казахстана. Полгода назад цифры были намного ниже.

Руководителям предприятий-нарушителей законодательства было выдано 505 предписаний, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 85,5 миллиона тенге.

"В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 11,9 тысяч работников. Им выплачено два миллиарда 850 миллионов тенге", - заявили в минтруда.

О том, как за полгода изменились цифры в отчетах трудовых инспекторв, можно посмотреть здесь.