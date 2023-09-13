9 водохранилищ построят в Казахстане за два года

По информации министерства водных ресурсов и ирригации, в ближайшие два года в Казахстане построят 9 водохранилищ. На 16 аварийных объектах уже завершили капитальный ремонт, специалистам предстоит провести реконструкцию еще на 15 водохранилищах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Как отметил заместитель председателя Комитета по водным ресурсам Сеилбек Нурымбетов, общий объём водозабора для нужд населения и отраслей экономики составляет около 25 кубокилометров, в том числе на сельское хозяйство приходится 65%, 30% – на промышленность, остальное используется для населения.

"В Водном кодексе, который сейчас разрабатывается, будут учитываться ключевые направления новой тарифной политики. Решению проблемы должны послужить цифровизация отрасли и эффективное тарифообразование", - добавил он.

По поручению Президента в республике должны построить 20 резервуаров. Это позволит дополнительно собрать 800 млн кубометров влаги.