800 руководителей организаций среднего образования встретились на форуме в Алматы

Более 800 руководителей организаций среднего образования Алматы, Алматинской области и Жетысу обсудили актуальные вопросы в сфере образования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК.

В Министерстве просвещения выявили ряд сдерживающих факторов, которые ведут к снижению качества предоставляемых образовательных услуг, качества знаний и нарушению законных прав детей на получения качество образования. Ведомство выдало методические рекомендации и выстроило работу по устранению всех выявленных нарушений.

"В целях улучшения системы просвещения Министерством в 2023 году реализованы крупные проекты, направленные на повышение качества образования и устранение коррупционных рисков. Наша общая цель — обеспечить детей качественным образованием и осознанным воспитанием. Для этого каждому руководителю необходимо определить правильные ориентиры в духе общечеловеческих ценностей и национальных традиций", - заявил глава Минпросвещения Гани Бейсембаев.

В мероприятии приняли участие члены Республиканского кадрового резерва — выпускники первой плеяды программы "1000 лидеров изменений в образовании".

"Проект "1000 лидеров изменений в образовании" стал вызовом для многих моих коллег. С самого начала программы мы проходили различные этапы отбора, обучались и стажировались в передовых школах страны. И я рад, что стал частью этой программы. Я с еще большим рвением готов работать во благо нашей страны и процветание отечественного образования", — поделился резервист, заместитель директора по учебно-воспитательной работе гимназии № 140 М.Макатаева города Алматы Даурен Сагынгалиев.

Отметим, в Республиканский кадровый резерв вошли 208 кандидатов. Планируется, что менеджеры нового поколения способствуют решению дефицита кадров и вопроса обеспечения новых школ, в том числе строящихся в рамках национального проекта "Комфортная школа".