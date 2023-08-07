77 гектар земли стоимостью три миллиарда тенге в Шымкенте вернули государству

Для недопущения уплотнённой застройки в Шымкенте, вернули государству незаконно переданные в частную собственность земельные участки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на главу городской антикоррупционной службы Даурен Ергарин.

"В настоящее время решением суда на баланс государства возвращены, переданные предпринимателям без проведения торгов 46 земельных участков, общей площадью 77 гектаров, стоимость которых составляет порядка трёх миллиардов тенге", - говорится в сообщении.

Решение суда не вступило в законную силу.