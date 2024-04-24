700 фазанов выпустили в зелёном поясе Астаны

На территории зелёного пояса Астаны выпустили 700 фазанов. Так ТОО "Астана орманы" увеличивает видовой состав пернатых, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

На территории зелёного пояса обитают зайцы, лисы, семейство волчат, а из птиц - куропатки, рябчики, фазаны.

"В 2024 году запланировано выпустить на волю 1 800 фазанов. 700 голов уже выпустили, 150 планируем в июне и ещё 950 - в сентябре", - сообщил руководитель отдела регулирования зелёного фонда и благоприятной среды Управления охраны окружающей среды и природопользования Азамат Жанатаев.

За птицами постоянно производится контроль и наблюдение силами лесников ТОО "Астана орманы", при необходимости в зимнее время осуществляется дополнительное кормление.

"Фазаны хорошо переносят морозы, уход за ними не требует особого внимания, необходима только подкормка в зимний период. Питание фазанов в природе состоит в основном из растительной пищи - семян, ягод, корневищ и зелёных частей растений, хотя при возможности они питаются и животным кормом - насекомыми и их личинками, пауками, червями, моллюсками", - рассказал Жанатаев.

Создание флоры искусственного леса должно сопровождаться развитием фауны. Поэтому основной целью разведения фазанов является насыщение ими территории искусственно созданного зелёного пояса столицы.

Искусственно выращенных фазанов можно использовать и с эстетической целью, выпуская их в природные парки и зелёные зоны.