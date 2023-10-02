683 владельца уличных ларьков незаконно оштрафовали в Уральске

Благодаря прокуратуре Уральска 683 протокола по торговле в неустановленных местах были прекращены, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщается, что 683 протокола об административных правонарушениях составленных сотрудниками полиции в период с 23 апреля по 13 сентября 2023 года по частям 1 и 2 статьи 204 КоАП РК (Торговля в неустановленных местах) прекращено благодаря прокуратуре Уральска.

Отмечается, что прокуратура установила, что акимат города не утвердил места размещения нестационарных торговых объектов. И потому полицеские незаконно привлекали к административной ответственности владелларьков. С апреля по сентябрь они оштрафовали 683 лица.