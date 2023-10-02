  • 2 Октября, 12:23
  • BAIGENEWS

683 владельца уличных ларьков незаконно оштрафовали в Уральске

Сегодня, 12:04
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 12:04
Сегодня, 12:04
117
Фото: baigenews.kz

Благодаря прокуратуре Уральска 683 протокола по торговле в неустановленных местах были прекращены, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщается, что 683 протокола об административных правонарушениях составленных сотрудниками полиции в период с 23 апреля по 13 сентября 2023 года по частям 1 и 2 статьи 204 КоАП РК (Торговля в неустановленных местах) прекращено благодаря прокуратуре Уральска.

Отмечается, что прокуратура установила, что акимат города не утвердил места размещения нестационарных торговых объектов. И потому полицеские незаконно привлекали к административной ответственности владелларьков. С апреля по сентябрь они оштрафовали 683 лица.

"В результате принятых мер прокуратурой Уральска материалы об административных правонарушениях прекращены, тем самым защищены права 683 граждан", - отметили в ведомстве.

Самое читаемое

Наверх