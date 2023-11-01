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6 каналов международного наркотрафика ликвидировал КНБ Казахстана в октябре

1 Ноября, 09:51
АВТОР
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КНБ РК 1 Ноября, 09:51
1 Ноября, 09:51
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Фото: КНБ РК

В октябре 2023 года Комитетом национальной безопасности в сфере противодействия наркобизнесу реализован ряд операций. В ходе спецопераций задержаны 23 подозреваемых лица, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитетом национальной безопасности.

По данным комитета, нейтрализована противоправная деятельность 5 кустарных производств синтетических наркотиков и 1 фитолаборатории, предназначенной для выращивания каннабиса.

"Совместно с компетентными органами Беларуси, Кыргызстана, России и Узбекистана ликвидировано 6 каналов международного наркотрафика.

Из незаконного оборота изъято около 300 кг наркотических средств и психотропных веществ, а также свыше 1 тонны химических прекурсоров, предназначенных для изготовления "синтетики", - говорится в сообщении.

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