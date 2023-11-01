6 каналов международного наркотрафика ликвидировал КНБ Казахстана в октябре

В октябре 2023 года Комитетом национальной безопасности в сфере противодействия наркобизнесу реализован ряд операций. В ходе спецопераций задержаны 23 подозреваемых лица, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитетом национальной безопасности.

По данным комитета, нейтрализована противоправная деятельность 5 кустарных производств синтетических наркотиков и 1 фитолаборатории, предназначенной для выращивания каннабиса.