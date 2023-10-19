543 спасателей наградили в Астане

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК состоялось торжественное собрание в честь Дня Спасателя, передаёт BaigeNews.kz

Заслуженные награды в честь профессионального праздника получили 543 спасателя. Им вручили медали, нагрудные знаки и благодарственные письма.

"Прежде всего, хочу поблагодарить всех за нелёгкую, напряжённую, рискованную службу, за то, что вы достойно, честно и добросовестно решаете возложенные задачи и функции", - сказал глава МЧС Сырым Шарипханов.

По традиции мероприятие подытожил праздничный концерт.

Напомним, ранее с профессиональным праздником спасателей поздравил президент страны Касым-Жомарт Токаев.