543 спасателей наградили в Астане
Сегодня, 12:29
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:29Сегодня, 12:29
135Фото: МЧС РК
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК состоялось торжественное собрание в честь Дня Спасателя, передаёт BaigeNews.kz
Заслуженные награды в честь профессионального праздника получили 543 спасателя. Им вручили медали, нагрудные знаки и благодарственные письма.
"Прежде всего, хочу поблагодарить всех за нелёгкую, напряжённую, рискованную службу, за то, что вы достойно, честно и добросовестно решаете возложенные задачи и функции", - сказал глава МЧС Сырым Шарипханов.
По традиции мероприятие подытожил праздничный концерт.
Напомним, ранее с профессиональным праздником спасателей поздравил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Самое читаемое
- Ярмарки будут проходить по новому адресу в Астане
- Подвесному мосту Семея 23 года: в каком состоянии главная достопримечательность области Абай
- Казахстан - самый крупный партнёр проекта "Один пояс, один путь" в ЦА – российский эксперт
- Зима в Казахстане будет тёплой
- Три школы без лицензии выдавали аттестаты в ЗКО