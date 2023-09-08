500 млн долларов готова инвестировать немецкая компания в создание хаба в актюбинском аэропорту

Председатель Комитета Гражданской авиации Министерства транспорта РК Талгат Ластаев встретился с руководством немецкой компании "The Hansa Consortium", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минтраспорта.

По информации ведомства, в рамках встречи главы КГА Талгата Ластаева с руководством немецкой компании "The Hansa Consortium" немецкие бизнесмены заявили, что готовы инвестировать 500 миллионов долларов в реализацию крупного инвестиционного проекта по строительству и управлению новым аэропортом Актобе.

"Компания предлагает на базе аэропорта Актобе создать региональный мультимодальный хаб, авиационный технический центр, значительно увеличить объем пассажиро- и грузопотоков, открыть новые рабочие места", - сообщили в Минтранспорта.

Стороны договорились продолжить совместную работу по данному проекту.

Отмечается, что данная компания специализируется на развитии авиационных терминалов и сооружений, строительстве авиационной инфраструктуры, топливных комплексов. В частности, она участвовала в проектах модернизации авиационных терминалов и сооружений таких международных аэропортов как Шереметьево (Россия), Кербала (Ирак), Кветта (Пакистан), проекты строительства топливных комплексов в ОАЭ, Саудовской Аравии и Филиппинах.