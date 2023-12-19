44 ДТП произошло за ночь в Астане
Сегодня, 10:50
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Сегодня, 10:50Сегодня, 10:50
138Фото: baigenews.kz
За ночь в Астане произошло 44 дорожно-транспортных происшествия, передает BaigeNews со ссылкой на столичный Департамент полиции.
Из-за погодных условий и выпадения обильных осадков стражи правопорядка просят автовладельцев быть максимально внимательными, строго соблюдать ПДД, скоростной режим, безопасную дистанцию, правила маневрирования и боковой интервал. Полицейские рекомендуют отказаться от совершения резких манёвров и торможений, так как это может привести к потере контроля над автомобилем. Осторожность нужно проявлять и пешеходам.
Так же полицейские просят не парковать машины вдоль проезжей части. После выпадения обильных осадков это может помешать движению общественного транспорта и работе снегоуборочной техники.
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