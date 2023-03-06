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40 миллиардов тенге в год: предприниматели ВКО просят освободить их от "полигонных" выплат сотрудникам
Предприниматели Восточно-Казахстанской области просят освободить их от "полигонных" выплат сотрудникам. Пособия должно взять на себя государство, так как для бизнеса это колоссальные затраты, заявили работодатели на встрече с главой Миннацэкономики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
Как отметили участники беседы, в 1992 году вышел закон "О социальной защите граждан, пострадавших от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", по которому население Восточно-Казахстанской, области Абай и нескольких районов Павлодарской области получали поддержку за счёт госбюджета.
Однако спустя год эти обязательства возложили на местных работодателей. Сейчас они должны доплачивать к окладу сотрудника от четырёх до семи тысяч тенге ежемесячно. Плюс помимо основного предоставлять 10 дней оплачиваемого экологического отпуска.
Подсчитано, что представители малого и среднего бизнеса региона на эти цели перечисляют 40 миллиардов тенге в год.
"Представляете, это какая нагрузка на наш бизнес? Хотелось бы, чтобы этот вопрос решился положительно, и государство все-таки взяло на себя эту функцию выплачивать экологические, как положено государству. И я так думаю, эту экологию должны получать не только те, у кого есть экологические удостоверения, а все жители нашей области. Потому что мы все ощутили это неблагоприятное воздействие", - сказала предприниматель Алия Адамова.
Министр предложил представителям бизнеса обратиться к нему в письменном виде.
"Мы сейчас входим в активную фазу обсуждения по новому налоговому кодексу, у нас есть e-mail. Поэтому вы можете нам в письменной форме, либо через агенты предоставить", - сказал глава Миннацэкономики Алибек Куантыров.
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