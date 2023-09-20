4 миллиарда долларов инвестиций привлёк Казахстан в туристскую отрасль за 3 года

В 2022 году инвестиции туристскую отрасль Казахстана составили 513,3 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минтуризма.

Сообщается, что в период с 2020 по 2022 год в туристскую отрасль Казахстана были привлечены инвестиции в размере четырёх миллиардов долларов. В прошлом году объём инвестиций составил 513,3 миллиарда тенге.

Отмечается, что за обозначенный период в стране были построены более 400 туробъектов.