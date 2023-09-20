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4 миллиарда долларов инвестиций привлёк Казахстан в туристскую отрасль за 3 года

Сегодня, 13:20
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baigenews.kz Сегодня, 13:20
Сегодня, 13:20
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Фото: baigenews.kz

В 2022 году инвестиции туристскую отрасль Казахстана составили 513,3 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минтуризма.

Сообщается, что в период с 2020 по 2022 год в туристскую отрасль Казахстана были привлечены инвестиции в размере четырёх миллиардов долларов. В  прошлом году объём инвестиций составил 513,3 миллиарда тенге.

Отмечается, что за обозначенный период в стране были построены более 400 туробъектов.

"Государство активно привлекает частный капитал для развития отечественного туризма. С прошлого года мерами господдержки охвачены проекты по строительству объектов туризма, развитию горнолыжных курортов и приобретению туристических автобусов. Также предоставляются субсидии туроператорам за привлечение иностранных туристов. Кроме того, субсидируются детские авиабилеты для граждан Казахстана, путешествующих внутри страны. Особое внимание уделяется привлечению иностранных инвесторов, в том числе посредством предоставления различных преференций", — сказал вице-министр туризма и спорта РК Ержан Еркинбаев.

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