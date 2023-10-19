36-летний житель Павлодара впервые получил свидетельство о рождении

В Павлодаре социальные работники помогли 36-летнему мужчине оформить свидетельство о рождении, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По информации городского отдела соцзащиты, 36-летний Василий Абадовский обратился в организацию "Бақытты отбасы" Павлодарского городского центра социально-психологической реабилитации и адаптации женщин с детьми в августе.

"Василий не имел гражданства, находился в трудной жизненной ситуации. В центре ему помогла специалист по социальной работе Мадина Молдакельдинова. Благодаря ей Василий Абадовский впервые получил свидетельство о рождении, — рассказали в отделе соцзащиты.

Теперь специалисты ведут работу по определению гражданства и оформлению удостоверения личности мужчины.