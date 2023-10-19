  • 19 Октября, 08:24
  • BAIGENEWS
Семь лет проведёт в колонии укравший невесту парень в Казахстане
Новый онкоцентр в Астане начнёт работу в 2024 году
Токаев встретился с председателем высшего совещательного органа Китая
Прогрессивную шкалу ИПН хотят ввести в Казахстане
Токаев выступил с инициативой о создании партнёрской сети в Пекине
У недобросовестных застройщиков изъяли имущество в Астане
Посетителей мечети эвакуировали в Астане
Руководство детсадов Астаны наказали за принятие детей без прививок от кори
Доступно пробное онлайн-тестирование по ЕНТ
Казахстан обыграл Финляндию в отборе Евро-2024
Аэропорт Астаны станет крупным мультимодальным хабом
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

36-летний житель Павлодара впервые получил свидетельство о рождении

Сегодня, 07:29
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pavlodarnews.kz Сегодня, 07:29
Сегодня, 07:29
180
Фото: pavlodarnews.kz

В Павлодаре социальные работники помогли 36-летнему мужчине оформить свидетельство о рождении, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По информации городского отдела соцзащиты, 36-летний Василий Абадовский обратился в организацию "Бақытты отбасы" Павлодарского городского центра социально-психологической реабилитации и адаптации женщин с детьми в августе.

"Василий не имел гражданства, находился в трудной жизненной ситуации. В центре ему помогла специалист по социальной работе Мадина Молдакельдинова. Благодаря ей Василий Абадовский впервые получил свидетельство о рождении, — рассказали в отделе соцзащиты.

Теперь специалисты ведут работу по определению гражданства и оформлению удостоверения личности мужчины.

Самое читаемое

Наверх