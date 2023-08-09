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347 миллиардов тенге инвестируют в проект PolyMetal International plc

Сегодня, 18:20
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metalmininginfo.kz Сегодня, 18:20
Сегодня, 18:20
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Фото: metalmininginfo.kz

Главе государства рассказали о ходе работы над крупнейшим проектом международной компании PolyMetal International plc, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Объем инвестиций проекта по переработке 300 тысяч тонн золотосодержащего концентрата с получением 15 тонн золота составит 347 миллиардов тенге", - говорится в сообщении.

Отдельно Президент был проинформирован о техническом состоянии предприятий электроэнергетики.

Аким области заверил, что в 2024 году завершится модернизация энергоблоков ГРЭС-1 и ГРЭС-2, а также электростанции № 7 в городе Аксу. Кроме того, Асаин Байханов доложил о перспективах наращивания производства продуктов питания. По его словам, в области растут производство и переработка молока; в этом году дополнительно строятся 10 новых современных ферм с общим объемом инвестиций свыше 30 миллиардов тенге.

В завершение Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить исполнение планов социально-экономического развития и продолжить работу по привлечению потенциальных инвесторов.

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