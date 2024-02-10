3000 казахстанок приглашают бесплатно обучиться IT-специальностям

Бесплатное обучение IT-специальностям по программе Tech Girls могут пройти молодые казахстанки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на международный технопарк Astana Hub.

Программа Tech Girls рассчитана на девушек в возрасте от 16 до 23 лет. Заявки на участие принимаются с 7 февраля по 1 марта текущего года по ссылке.

3000 девушек из всех регионов Казахстана могут обучиться по направлениям No Code, Low Code и Beta Career. Продолжительность обучения — два месяца. Оно включает в себя вебинары, воркшопы, прямые эфиры, а также сессии с экспертами и менторами. Участницы программы получат возможность создать собственный IT-продукт и пройти стажировку в IT-компаниях.

"Участницы программы Tech Girls приобретут уникальные навыки, позволяющие создавать IT-продукты быстро и эффективно. К примеру, No Code School обучит основам создания лендингов, сайтов, мобильных приложений, чат-ботов и маркетплейсов, предоставляя доступ к актуальным инструментам без необходимости в ручном кодировании. Low-Code подходит для тех, кто хочет разрабатывать приложения с минимальными навыками программирования, а курс Beta Career предоставит необходимые знания и навыки для успешного прохождения собеседований в престижных IT-компаниях, от опытных профессионалов в области карьерного консалтинга и профессиональной ориентации", — рассказала управляющий директор Astana Hub Дания Ахметова.

В 2023 году была реализована похожая программа, но для безработных женщин — IT-Aiel. Обучение прошли более 2000 казахстанок. Ожидается, что в текущем году программа IT-Aiel будет продолжена.