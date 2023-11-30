30 нарушений пожарной безопасности выявили в четырёх гостиницах Астаны

Какие нарушения пожарной безопасности допускают столичные гостиницы, рассказала замначальника Управления государственного пожарного контроля ДЧС Астаны Ажар Рустемова, передаёт BaigeNews.kz.

“В этом году мы проверили четыре гостиницы, в которых могли провести профилактический контроль в области пожарной безопасности в соответствии с нормами Предпринимательского кодекса. В них выявлены порядка 30 нарушений. В основном это были нарушения в части хранения горючих материалов, содержания путей эвакуации и электропроводов, неисправности систем противопожарной защиты", - сообщила Ажар Рустемова.

Что же касается хостелов, то они согласно Закону о гражданской защите не подлежат профилактическому контролю, так как относятся к низкой категории пожарного риска.