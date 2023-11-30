30 нарушений пожарной безопасности выявили в четырёх гостиницах Астаны
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Какие нарушения пожарной безопасности допускают столичные гостиницы, рассказала замначальника Управления государственного пожарного контроля ДЧС Астаны Ажар Рустемова, передаёт BaigeNews.kz.
“В этом году мы проверили четыре гостиницы, в которых могли провести профилактический контроль в области пожарной безопасности в соответствии с нормами Предпринимательского кодекса. В них выявлены порядка 30 нарушений. В основном это были нарушения в части хранения горючих материалов, содержания путей эвакуации и электропроводов, неисправности систем противопожарной защиты", - сообщила Ажар Рустемова.
Что же касается хостелов, то они согласно Закону о гражданской защите не подлежат профилактическому контролю, так как относятся к низкой категории пожарного риска.
“Хостелы у нас проходят как объекты для проживания. Но дело в том, что они относятся к объектам с низкой степенью риска и соответственно не подвергаются проверкам. Это может быть возможным только если поступит обращение, жалоба или поручение. Но таковых в отношении хостелов, общежитий, гостиниц за текущий год не было", — пояснила она.
Самое читаемое
- Эксперты предупредили казахстанцев о возможных рисках при покупке китайских автомобилей
- Лошадь в легковушке перевозил житель ВКО
- Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре 2023
- Избивают и наказывают: подросток позвонил в полицию и рассказал о насилии в Алматы
- В Актюбинской области педагог взяла кредит, чтобы купить диплом