29 граждан африканских стран задержали в Алматы
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29 иностранцев выявили и задержали в Алматы в ходе республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал", передаёт BaigeNews.kz.
Цель мероприятия - выявление незаконно пребывающих иностранцев, а также пресечение каналов нелегальной миграции.
"Задержаны и привлечены к ответственности 29 граждан Африканского континента, девять из них по решению суда уже выдворили за пределы Казахстана, ещё трое водворены в приёмник-распределитель ДП как лица без документов, удостоверяющих их личность. Установлено, что эти иностранцы своевременно не выехали из Казахстана и проживали здесь незаконно", - сообщил начальник Управления миграционной службы ДП Алматы Асхат Бутунчинов.
Проводится работа по установлению принимающих лиц для привлечения их к административной ответственности.
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