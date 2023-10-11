29 граждан африканских стран задержали в Алматы

29 иностранцев выявили и задержали в Алматы в ходе республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал", передаёт BaigeNews.kz.

Цель мероприятия - выявление незаконно пребывающих иностранцев, а также пресечение каналов нелегальной миграции.

"Задержаны и привлечены к ответственности 29 граждан Африканского континента, девять из них по решению суда уже выдворили за пределы Казахстана, ещё трое водворены в приёмник-распределитель ДП как лица без документов, удостоверяющих их личность. Установлено, что эти иностранцы своевременно не выехали из Казахстана и проживали здесь незаконно", - сообщил начальник Управления миграционной службы ДП Алматы Асхат Бутунчинов.