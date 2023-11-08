27 несовершеннолетних официантов выявили в ресторанах и кафе Шымкента
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27 несовершеннолетних официантов выявили ночью в четырёх ресторанах и кафе Шымкента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Их обнаружили в ходе рейдов инспекторы ювенальной полиции Енбекшинского района.
"В отношении предпринимателей, допустивших правонарушение, составлены протоколы по статье 132 КоАП РК. А родители за нахождение своих детей в развлекательных местах после 22:00 привлечены к ответственности по части 1 статьи 442 данного кодекса. Для проверки законности трудоустройства несовершеннолетних в инспекцию труда будет направлено представление", – рассказал старший инспектор местной полицейской службы Шарен Бекенов.
Трое подростков помещены в адаптационный центр. Правоохранители призывают граждан быть внимательными к детям, проявлять интерес к их занятиям в свободное время и не оставлять без надзора.
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