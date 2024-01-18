27 астанчан с ограниченными возможностями не получали пособия из-за судоисполнителей
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Столичные прокуроры установили, что частные судебные исполнители наложили аресты на банковские счета 27 должников, которые были получателями социальных пособий, как лица с ограниченными возможностями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Астаны.
"По акту прокурорского надзора обеспечен возврат денежных средств на полмиллиона тенге, а также снятие арестов с банковских счетов, что открыло доступ 27 лицам к денежным средствам на 1,2 миллиона тенге", - сообщили в прокуратуре.
В прокуратуре отметили, в настоящее время прокуратурой города совместно с уполномоченным органом рассматривается вопрос о внесении соответствующих изменений в нормативно-правовые акты.
Также в ведомстве напомнили, что в соответствии с Законом РК "О платежах и платежных системах" не допускаются наложение ареста по банковским счетам, предназначенным для зачисления пособий и социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и (или) Государственного фонда социального страхования.
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