2,4 миллиона архивных карточек жертв политических репрессий рассекретили в Казахстане

В Казахстане продолжают рассекречивать дела жертв политических репрессий с 1929 по 1956 годы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

По информации ведомства, в Казахстане рассекречено более 2,4 миллионов архивных карточек в отношении жертв политических репрессий за период с 1929 по 1956 годы.

Отмечается, что 251 тысяча дел спецпоселенцев переданы в Архив президента. Затем они станут доступны заинтересованным лицам. Еще 265 тысяч дел будет передано до конца года. 311 тысяч лиц из числа ссыльных, спецпоселенцев и привлечённых к уголовной ответственности реабилитированы.