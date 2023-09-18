2,4 миллиона архивных карточек жертв политических репрессий рассекретили в Казахстане
Сегодня, 09:39
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Сегодня, 09:39Сегодня, 09:39
270Фото: el.kz
В Казахстане продолжают рассекречивать дела жертв политических репрессий с 1929 по 1956 годы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.
По информации ведомства, в Казахстане рассекречено более 2,4 миллионов архивных карточек в отношении жертв политических репрессий за период с 1929 по 1956 годы.
Отмечается, что 251 тысяча дел спецпоселенцев переданы в Архив президента. Затем они станут доступны заинтересованным лицам. Еще 265 тысяч дел будет передано до конца года. 311 тысяч лиц из числа ссыльных, спецпоселенцев и привлечённых к уголовной ответственности реабилитированы.
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