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  • 20 тонн прекурсоров изъяли у нефтеперерабатывающих предприятий Атырау
polisia.kz Сегодня, 18:46
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Сегодня, 18:46
138
Фото: polisia.kz

20 тонн прекурсоров изъяли у нефтеперерабатывающих предприятий Атырау

Около 20 тонн прекурсоров изъято у крупных нефтеперерабатывающих предприятий Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. 

Для выявления правонарушений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в республике проводится оперативно-профилактическое мероприятие “Дәрмек”.

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Атырауской области провели проверку лабораторий крупных нефтеперерабатывающих учреждений Атырау и выявили нарушения установленных законодательством норм лицензирования.

"Обнаружено несоответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к лицензируемым видам деятельности по ст. 464 КоАП РК, одно нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий по ст. 426 КоАП РК и два факта нарушения требований технической укреплённости объектов и помещений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров по ст. 427 КоАП РК", - сообщили в полиции. 

Также у крупных нефтеперерабатывающих предприятий Атырау изъято около 20 тонн прекурсоров, собраны документы и назначена экспертиза.

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Сегодня, 18:46
138
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