20-летний рабочий скончался от удара током в Кокшетау

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В Акмолинской области начато досудебное расследование по факту гибели рабочего, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 716.kz.

30 апреля в управление полиции Кокшетау поступило телефонное сообщение о том, что на пересечении ул. Ташенова-Уалиханова во время проведения строительных работ разнорабочий получил поражение электрическим током. 20-летний житель Кокшетау скончался на месте происшествия.

Установлено, что молодой человек работал на одном из местных предприятий.

Отделом полиции по данному факту начато досудебное расследование по статье "Нарушение правил охраны труда".

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства трагического происшествия.