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  • 20 лет в розыске: задержан подозреваемый в убийстве иностранец
t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 16:27
276
Сегодня, 16:27
276
Фото: t.me/POLICE_of_KZ

20 лет в розыске: задержан подозреваемый в убийстве иностранец

Полицейские ДП Туркестанской области задержали иностранца, который 20 лет находился в международном розыске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Гражданин Узбекистана прятался на территорри Жетысайского района. 

"Выяснилось, что мужчина был объявлен в международный розыск в 2002 году за совершение убийства на территории соседнего государства. В итоге, находившегося 20 лет в международном розыске уголовного преступника задержали полицейские ДП Туркестанской области", — говорится в сообщении.

Стражи порядка доставили задержанного иностранца в районный отдел для установления личности и сбора необходимых документов. Мужчина арестован. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства. 

Видео: t.me/POLICE_of_KZ
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#полиция #розыск #преступность
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:27
276
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