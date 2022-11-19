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20 лет в розыске: задержан подозреваемый в убийстве иностранец
Полицейские ДП Туркестанской области задержали иностранца, который 20 лет находился в международном розыске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
Гражданин Узбекистана прятался на территорри Жетысайского района.
"Выяснилось, что мужчина был объявлен в международный розыск в 2002 году за совершение убийства на территории соседнего государства. В итоге, находившегося 20 лет в международном розыске уголовного преступника задержали полицейские ДП Туркестанской области", — говорится в сообщении.
Стражи порядка доставили задержанного иностранца в районный отдел для установления личности и сбора необходимых документов. Мужчина арестован. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства.
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