20 лет в розыске: задержан подозреваемый в убийстве иностранец

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Полицейские ДП Туркестанской области задержали иностранца, который 20 лет находился в международном розыске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Гражданин Узбекистана прятался на территорри Жетысайского района.

"Выяснилось, что мужчина был объявлен в международный розыск в 2002 году за совершение убийства на территории соседнего государства. В итоге, находившегося 20 лет в международном розыске уголовного преступника задержали полицейские ДП Туркестанской области", — говорится в сообщении.

Стражи порядка доставили задержанного иностранца в районный отдел для установления личности и сбора необходимых документов. Мужчина арестован. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства.