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2 млрд долларов выведенных из страны активов вернул Казахстан за два года

Сегодня, 13:03
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Агентство РК по противодействию коррупции Сегодня, 13:03
Сегодня, 13:03
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Фото: Агентство РК по противодействию коррупции

В Казахстане прошла встреча правоохранителей-практиков по обмену опытом и усилению международной борьбы с коррупцией, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство РК по противодействию коррупции.

В ходе 13-ого заседания Антикоррупционной сети правоохранительных органов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) представители нашей страны поделились опытом по возврату активов. Сообщается, что за последние два года государству возвращены активы и денежные средства на сумму около двух миллиардов долларов.

Практика проведения параллельных финансовых расследований и применение инструментов гражданской конфискации (без вынесения обвинительного приговора) стали одними из ключевых тем встречи.

Также следователи, оперативники и прокуроры из 25 стран поделились опытом выявления и расследования высокодолжностной коррупции, применения конфискации и возврата незаконно выведенных активов.  Представители нашей страны провели встречи с коллегами из Европейского Союза, Великобритании и США.

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