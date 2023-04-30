19-летний карагандинец скончался от удара кулаком по лицу

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В Караганде драка в баре закончилась трагедией: погиб 19-летний парень, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Как сообщили в ведомстве, инцидент произошёд в два часа ночи 30 апреля возле рестобара ТEDD.

"В ходе конфликта 24-летний мужчина нанес 19-летнему опоненту удар кулаком по лицу. Потерпевший до приезда скорой скончался на месте. К раскрытию данного преступления были привлечены ночные наряды полка патрульной полиции УП Караганды, которые задержали подозреваемого", — говорится в сообщении департамента полиции.

Досудебное расследование начато по части 3 статьи 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Назначены соответствующие экспертизы. Расследование продолжается.