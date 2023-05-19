17 миллиардов на полосу: какая судьба ждет павлодарский аэропорт

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Взлетную полосу аэропорта в Павлодаре, которая была построена в далеком 1972 году, намерены полностью реконструировать. Последний масштабный ремонт проводили в 2006-м, тогда бетонные блоки заменили на асфальт. В этом году аэропорту предстоит пройти сертификацию летной годности, но 100-процентной уверенности в том, что одобрение будет получено, у специалистов нет. Корреспондент BaigeNews.kz разбирался в деталях долгожданной реконструкции.

Аэропорт Павлодара получил статус международного в 1999 году. Уже тогда были налажены авиасообщения с Россией, Беларусью и Турцией. В управлении пассажирского транспорта отмечают, что до пандемии действовали рейсы в Астану, Алматы, Москву, Минск и Новосибирск.

"Сейчас осталось авиасообщение только с двумя городами республики, это Астана четыре раза в неделю, цена билета фиксированная 10 тысяч тенге за счет субсидий из республиканского бюджета. И второй авиамаршрут ежедневный Павлодар-Алматы. Цена начинается от 7 тысяч тенге", - рассказывает заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области Нариман Омар.

Одна из причин снижения пассажиропотока - пандемия коронавируса. Чиновники признают, что как предприятие аэропорт убыточен. В 2019 году его передали в коммунальную собственность через договор дарения. Сейчас 100 процентов акций принадлежат акимату Павлодарской области. Текущие расходы региональный бюджет не закрывает. Зарплата, коммунальные услуги и другие нужды оплачиваются средствами, которые заработал сам аэропорт. При этом без финансирования акимат не оставляет.

В 2022 году было выделено 190 миллионов тенге на приобретение 19 единиц различной спецтехники. В списке: новое смотровое оборудование, тракторы, металлодетекторы, газоанализаторы. В этом году направили 200 миллионов для покупки аэродромно-пожарной машины. Оставлять на произвол судьбы аэропорт не намерены. Рассматривают и субсидирование, есть утвержденные правила по убыточным аэропортам, находящимся в коммунальной собственности. К ним, скорее всего, и прибегнут.

"Аэропорт областному центру нужен. Это экономическая деятельность населения, люди должны быстро попадать куда им надо. Допустим, в ту же Астану, Алматы, в будущем мы планируем открыть маршрут до Шымкента и на запад. Потребность есть. Да, пассажиропоток у нас после 2019 года снизился, пандемия прошла. До этого в год летало до 237 тысяч пассажиров, после пандемии около 158 тысяч. За 4 месяца текущего года перевезено почти 47 тысяч человек. На рейс в Алматы практически всегда заполняемость хорошая", - говорит Нариман Омар.

В павлодарском аэропорту могут принимать разные воздушные суда. Конечно, речь не идет о крупных самолетах как "Боинг-747", но проблем с авиакомпаниями из-за размеров взлетно-посадочной полосы здесь не возникало. Как правило, самолеты с вместимостью 100-120 человек самые ходовые. На сегодня новое здание аэропорта также отвечает современным стандартам. Вопрос пока лишь по взлетно-посадочной полосе. А это, отмечают специалисты, самое главное для любой авиагавани.

"Взлетная полоса с момента постройки, была грунтовая, потом были бетонные плиты расположены, как в советское время. Тогда и самолеты были не прихотливые. В 2006 году все это было переведено в асфальтобетонное покрытие. Общая протяженность около 2 700 метров, из них рабочая 2 500 метров. Рабочая ширина 45 метров. Состояние самой взлетной полосы удовлетворительное и соответствует требованиям, мы прошли сертификацию летной годности в 2020 году. Сертификацию продлили до 4 августа 2023 года. Но когда делали техническое обследование, были ряд замечаний, поэтому есть необходимость в реконструкции взлетно-посадочной полосы. К тому же мы сейчас готовимся к увеличению авиамаршрутов", - говорит Нариман Омар.

Однако в первую очередь нужно провести ремонт полосы, отмечают в управлении. Вся проектно-сметная документация для этого уже разработана. С 2006 года, когда требования к покрытию ужесточились, поэтому его будут менять в соответствии с современными нормами. К тому же полосу сделают шире на 15 метров.

"Заменят и текущее покрытие, и светосигнальное оборудование, оно установлено было 16 лет назад, та фирма, которая этим занималась, обязалась в течение 10 лет поставлять запчасти. Сейчас этой фирмы уже нет. А сам срок службы оборудования 10 лет. В настоящее время оно функционирует, но мы запланировали полную замену. Также предусмотрена реконструкция перрона", - перечисляет Нариман Омар.

В управлении транспорта подчеркивают, что полная реконструкция проекта обойдется недешево. Так, на сегодняшний день она оценивается в 16 миллиардов 800 миллионов тенге. Бюджетную заявку уже направили, деньги будут изыскивать из республиканского бюджета.

Кстати, павлодарский аэропорт в регионе не единственный. Есть взлетная полоса в Экибастузе, но она находится в частной собственности и не работает. Однако по ее восстановлению вопрос не поднимается. В управлении сообщили, что пожеланий от жителей города не поступало, а значит, возрождение авиасообщения с Экибастузом не рассматривается.