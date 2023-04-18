17 аулов Актюбинской области остаются без света

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В шести районах Актюбинской области 17 аулов уже четвёртые сутки сидят без электричества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Чиновники уверяли, что устранят аварию до вчерашнего вечера. Но теперь признают: объём работ слишком большой, специалисты попросту не успевают по срокам.

Без света жители Актюбинской области остались после сильнейшего ветра и резкого похолодания. В минувшие выходные в регионе бушевала метель, а термометры опустились до минус 10 градусов. Это спровоцировало многочисленные аварии: электропровода обледенели, опоры упали. В акимате говорят, что 74% сетей в области изношены. Собственно, поэтому, по их мнению, и произошла непредвиденная ситуация. В общей сложности обесточено было 40 населённых пунктов. В 17 аулах пока продолжают ждать подключения.

"По Маптуку, Хромтау постараются сегодня завершить работы. Объём большой, работы много. Просто физически не успевают бригады. В школах, больницах, во всех соцобъектах есть генераторы", — сказал руководитель отдела управления энергетики и ЖКХ Актюбинской области Нурберген Бекеев.