16 миллионов тенге вернули обманутые потребители ЗКО через суд

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В департамент торговли и защиты прав потребителей ЗКО с начала 2023 года с письменными жалобами обратились 144 человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой город".

По телефону "горячей линии" приняты 217 жалоб, рассказала Эльмира Киматова, заместитель руководителя департамента торговли и защиты прав потребителей ЗКО.

"Основные обращения потребителей связаны с отказом предпринимателей в возврате денег или замене товара. Замена некачественного товара в рамках гарантийного срока или замена качественного товара в течение 14 дней, и за некачественно оказанную услугу. Мы информируем потребителя, проводим контрольные функции и оказываем содействие в возврате денег или товара в судебном порядке. Мы объясняем гражданам, что сначала нужно попробовать решить конфликт в досудебном порядке. Если вам не ответили или госорган не может сделать проверку и выдать предписание, тогда вопрос будет решаться в суде, — говорит Киматова.

В ведомстве отметили, что если госорган может открыть проверку, то департамент берёт исполнение на себя. Также они помогают подавать иски в суд и участвуют в процессе как третье лицо.

"Судебные процессы у нас часто, за этот период мы приняли участие в 28 процессах и вернули 16 миллионов 49 тысяч тенге", — рассказала Эльмира Киматова.

В ведомстве отметили, что было проведено восемь внеплановых проверок. Семь по фактам нарушения норм законодательства о защите прав потребителей и одна — законодательства о регулировании торговой деятельности. По результатам к административной ответственности привлекли два субъекта предпринимательства. Им выпишут штраф. Также в трёх случаях вынесли предупреждения, и пять проверок считаются открытыми.