1,5 тысячи человек планируют призвать на воинские сборы в Казахстане

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Министерством обороны разработан проект приказа руководителя оборонного ведомства "О призыве военнообязанных на воинские сборы в 2023 году", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Для подготовки, переподготовки и усовершенствования знаний, а также поддержания требуемого уровня военной подготовки и практических навыков по своим обязанностям планируется призвать 1 500 военнообязанных.

Следует отметить, что воинские сборы проводятся на ежегодной основе с 2007 года. Их продолжительность до 30 дней.

С полным текстом проекта приказа можно ознакомиться на портале "электронного правительства" в разделе "Открытые НПА" до 13 февраля текущего года по ссылке: https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=14395424