15 специальных маршрутов будут курсировать из мечетей в Астане
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С 11 марта, в священный месяц "Рамазан" состоится подача специальных маршрутов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
По информации акимата, 15 автобусов будут курсировать из 5 мечетей города по нескольким направлениям.
Направления маршрутов мечети "Республиканская Главная мечеть":
- мкр. "Целинный";
- Гребной канал;
- пр-т Республики.
Направления маршрутов мечети "Хазрет Султан":
- Супермаркет "Спутник";
- ЖД вокзал;
- ЖМ "Коктал-1,2".
Направления маршрутов мечети "Абу Насыр Аль-Фараби":
- ЖМ "Коктал-1,2";
- ЖД вокзал;
- Мед. колледж.
Направления маршрутов мечети "Садвакаса хаджи Гилмани":
- ЖМ "Коктал-1,2";
- ЖМ "Кирпичный".
Направления маршрутов мечети "Рақымқызы Райса ана":
- ТЦ "Рахмет".
Маршруты будут курсировать с 21:30 до 23:00.
Стоимость проезда 90 тенге. Схема движения на картинке.
В связи с переходом на новую систему оплаты проезда и модернизации диспетчеризации произведено временное отключение информационных табло. Информацию о движении маршрутов вы можете отследить в приложениях Аvtobys, 2GIS и Яндекс карты.
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