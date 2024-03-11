15 специальных маршрутов будут курсировать из мечетей в Астане

С 11 марта, в священный месяц "Рамазан" состоится подача специальных маршрутов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

По информации акимата, 15 автобусов будут курсировать из 5 мечетей города по нескольким направлениям.



Направления маршрутов мечети "Республиканская Главная мечеть":

- мкр. "Целинный";

- Гребной канал;

- пр-т Республики.



Направления маршрутов мечети "Хазрет Султан":

- Супермаркет "Спутник";

- ЖД вокзал;

- ЖМ "Коктал-1,2".



Направления маршрутов мечети "Абу Насыр Аль-Фараби":

- ЖМ "Коктал-1,2";

- ЖД вокзал;

- Мед. колледж.



Направления маршрутов мечети "Садвакаса хаджи Гилмани":

- ЖМ "Коктал-1,2";

- ЖМ "Кирпичный".



Направления маршрутов мечети "Рақымқызы Райса ана":

- ТЦ "Рахмет".



Маршруты будут курсировать с 21:30 до 23:00.

Стоимость проезда 90 тенге. Схема движения на картинке.



В связи с переходом на новую систему оплаты проезда и модернизации диспетчеризации произведено временное отключение информационных табло. Информацию о движении маршрутов вы можете отследить в приложениях Аvtobys, 2GIS и Яндекс карты.



