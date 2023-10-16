15-летнюю девочку с многочисленными ножевыми ранениями нашли в Алматинской области

Девочку-подростка с многочисленными ножевыми ранениями нашли в посёлке Узынагаш. Звонок в полицию поступил около шести утра. В нападении подозревают молодого человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Пострадавшей уже провели операцию.

"Состояние пациентки оценивается как стабильно тяжёлое в соответствии с перемешанной травмой и тяжестью объёма проведенной нами операции. После стабилизации состояния пациентки сегодня была переведена на дальнейшее лечение в хирургическое отделение", - сообщил завотделением хирургии Жамбылской центральной районной больницы Тимур Курбанбаев.

Нападавшим оказался 23-летний друг пострадавшей. Молодые люди встречались полтора года. Что стало причиной жестокой расправы, выясняют полицейские.

По факту покушения заведено уголовное дело. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

"Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 24 и части 2 статьи 99 Уголовного Кодекса РК. Проводятся необходимые экспертизы для полного и объективного расследования произошедшего", - сказал замруководителя Жамбылского районного отдела полиции Галым Нариманулы.