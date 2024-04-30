1200 тонн гуманитарной помощи получила Северо-Казахстанская область

Центры по распределению и выдаче помощи в Северо-Казахстанской области повсеместно начали оцифровку данных пострадавших для того, чтобы всё доходило точно до адресата. Об этом сообщили на общенациональном телемарафоне "Біз біргеміз!", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

На север страны продолжает поступать помощь со всех уголков страны. Только из Кызылорды пришли товары первой необходимости и продукты весом 40 тонн. Алматы направил 20 тонн гуманитарного груза. В первую очередь это – продукты, вода, средства личной гигиены, одежда. Всё это выдают людям на регулярной основе. Не только тем, кто находится в пунктах временного размещения, а всем, кто в этом нуждается.

Помогают оправиться от потерь неравнодушные граждане и предприниматели из всех регионов Казахстана. Протянули руку помощи в столь непростое время и наши соседи.

"Омская область помогла, Азербайджанско-казахский культурный центр. По линии АНК очень много груза приходит. Буквально на днях чечено-ингушский центр привёз в область большую партию воды", - сказал заместитель исполнительного секретаря СКОФ партии Amanat Болат Данияров.

Самую большую помощь Казахстану оказал народ Таджикистана. 16 вагонов гуманитарного груза позволят впрок запастись продуктами питания, постельными принадлежностями и строительными материалами.

Отметим, общенациональный телемарафон "Біз біргеміз" стартовал в прямом эфире сразу 10 телеканалов. В пятичасовом марафоне зрителей ждут истории очевидцев, пострадавших от паводков, и репортажи журналистов.

Главные герои марафона – спасатели, медики, военнослужащие, волонтёры, полицейские, предприниматели, а также жители регионов, ставшие реальным олицетворением единства и сплочённости нашего народа в тяжёлые дни. Рискуя собственным здоровьем и жизнью, они с честью выполнили и продолжают выполнять свой служебный и гражданский долг.