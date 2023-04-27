12-летняя казахстанка поразила жюри в шоу "Голос.Дети" в Испании

Фото: astanatv.kz

12-летняя казахстанка Жанель Али покорила жюри испанской версии шоу "Голос.Дети", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Все четыре члена жюри ответили единогласным "Да!" нашей соотечественнице. Она исполнила песню Кристины Агилеры "Hurt" на этапе слепых прослушиваний.

Теперь наставником нашей соотечественницы станет испанская певица и композитор Росарио Флорес. Жанель в своих социальных сетях поблагодарила всех, кто помог ей добиться таких высот.

"За каждым большим успехом стоит огромный труд и поддержка близких людей. Хочу выразить огромную благодарность моему учителю, моим родителям и родным, диаспоре казахов в Испании и ассоциации казахов. Я вас люблю, родные мои!" — написала Жанель Али.