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Сегодня, 16:15
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139Фото: пресс-служба КНБ
12 граждан Нигерии и два бразильца незаконно трудились в Казахстане
12 граждан Нигерии незаконно трудились в Казахстане. Их полицейские выявили в хостелах Алматы, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"В течение недели к административной ответственности привлекли 50 граждан стран дальнего зарубежья и 165 — из ближнего зарубежья. 104 иностранца водворены в приемник-распределитель, из-за отсутствия документов. Еще 22 человека выдворены за пределы Казахстана", — сообщил начальник управления миграционной службы ДП Алматы Асхат Бутунчинов.
Вместе с тем, к административной ответственности привлекли 54 физических и юридических лиц, в том числе руководство одной из фирм, которая незаконно привлекала к трудовой деятельности двоих граждан Бразилии.
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