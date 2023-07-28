12 граждан Нигерии и два бразильца незаконно трудились в Казахстане

Фото: пресс-служба КНБ

12 граждан Нигерии незаконно трудились в Казахстане. Их полицейские выявили в хостелах Алматы, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В течение недели к административной ответственности привлекли 50 граждан стран дальнего зарубежья и 165 — из ближнего зарубежья. 104 иностранца водворены в приемник-распределитель, из-за отсутствия документов. Еще 22 человека выдворены за пределы Казахстана", — сообщил начальник управления миграционной службы ДП Алматы Асхат Бутунчинов.

Вместе с тем, к административной ответственности привлекли 54 физических и юридических лиц, в том числе руководство одной из фирм, которая незаконно привлекала к трудовой деятельности двоих граждан Бразилии.