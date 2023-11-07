11 новых автобусов добавили на семи маршрутах в Астане
Сегодня, 13:15
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Сегодня, 13:15Сегодня, 13:15
197Фото: Baigenews.kz
Количество автобусов на семи маршрутах увеличилось на 11 единиц в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата г.Астаны.
В целях улучшения обслуживания населения общественным транспортом, сегодня, с 7 ноября, увеличено количество автобусов на 7 маршрутах.
А именно:
- На маршрутах № № 5, 5А, 60, 61 на 1 единицу
- На маршрутах № 45 и № 54 на 2 единицы
- На маршруте № 8 увеличено на 3 единицы.
В расписание движения автобусов будут внесены небольшие изменения, что существенно снизит нагрузку на другие маршруты.
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