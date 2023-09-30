11 граждан Афганистана задержали в Уральске
Сегодня, 01:29
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Сегодня, 01:29Сегодня, 01:29
162Фото: polisia.kz
11 граждан Афганистана задержали в Уральске за нарушение миграционного законодательства Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
При проверке документов установлено, что у двоих из них были просрочены сроки виз. В отношении них составлены административные протоколы по части 4 статьи 517 КоАП РК. Также выяснилось, что два иностранных гражданина ранее были принудительно выдворены из Казахстана. Задержанные помещены в приёмник-распределитель управления полиции Уральска.
В настоящее время проводятся проверочные мероприятия в отношении иностранных граждан с целью установления причин пребывания на территории ЗКО.
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