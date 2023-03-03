1015 происшествий за год: в Генпрокуратуре рассказали о расследовании ЧП на железной дороге

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В Генпрокуратуре ответили на депутатский запрос о том, сколько ЧП на железной дороге произошли за год в Казахстане и кто понёс за это ответственность, передаёт BaigeNews.kz.

За 2022 год в стране зарегистрировано 1015 происшествий на железнодорожных путях. Из них девять крушений – столкновений, схода подвижного состава, в результате которых погиб человек или повреждены вагоны до состояния непригодности к эксплуатации. В 2021 году подобных случаев было два, в 2020-м - четыре.

Зафиксирована одна авария – случай, когда причинён тяжкий вред здоровью человека или повреждён подвижной состав с необходимостью капитального ремонта.

Также зарегистрированы 281 событие (происшествие, не имеющие последствия аварии и крушения) и 724 инцидента (случаи нарушения требований безопасности движения).

Все нарушения безопасности движения подлежат обязательному расследованию, которое проводит комиссия, созданная Комитетом транспорта МИИР РК.

"За последние три года комиссией проведено 33 расследования случаев нарушений безопасности движения (23 крушения, восемь аварий), по двум расследование продолжается, определяется тяжесть происшествия. Территориальными инспекциями транспортного контроля по результатам проверок порядка 300 работников КТЖ (в том числе 13 лиц руководящего состава) привлечены к административной ответственности по статье 559 КоАП РК (нарушение правил, обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте)", - сообщили в Генпрокуратуре.

Случай схода вагонов грузового поезда на станции Карабас в Карагандинской области 28 декабря 2022 года ещё рассматривают. Линейным отделом полиции на станции Караганды по этому факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 344 УК РК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба) Уголовного кодекса.

То же самое в прокуратуре ответили по поводу схода грузовых вагонов на станции Манкент Туркестанской области.