10 тонн насвая сожгли в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

В денежном эквиваленте почти 50 миллионов тенге. Насвай во время рейдов изъяли полицейские и сотрудники акимата.

Уничтожали конфискованный продукт по всем правилам безопасности: на безлюдном пустыре и с участием пожарных. Это не первая подобная акция. Ранее специалисты утилизировали ещё четыре тонны некурительных табачных изделий.

Уничтожали запретный товар в рамках акции "Таза Қазақстан".

"Мы очищаем свой город и избавляемся от своих вредных привычек. Мы призываем молодёжь и в других регионах нашей страны, чтобы они бросали вредные привычки на занятие спортом и другими полезными действиями. Это ни какая-то разовая акция, а работа, которая будет проводиться на системной основе", – отметил руководитель управления по вопросам молодёжной политики Астаны Самат Ибраев.