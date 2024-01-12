1 млн долларов потребовал рэкетир у бизнесменов в ЗКО

Западноказахстанские полицейские задержали вымогателя при передаче денег, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Житель Западно-Казахстанской области вымогал один миллион долларов у учредителей ТОО, занимавшихся мясным животноводством

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции задержали подозреваемого, когда бизнесмены передавали деньги. В этот момент он находился в машине Toyota Mark ІІ. При обыске транспортного средства в кармашке левого переднего пассажирского сиденья полицейские нашли и изъяли четыре миллиона тенге. Кроме того, в барсетке злоумышленника обнаружено 50 тысяч тенге.

В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 194 части 4 Уголовного кодекса РК (Вымогательство).