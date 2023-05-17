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Сегодня, 18:01
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1 миллиард потратят на строительство семикилометровой дороги в СКО
Дорогу длинной 7 километров построят за 1 миллиард 339 тысяч тенге в Северо-Казахстанской области, сообщает BaigeNews.kz.
По данным Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области, разработка проекта строительства началась в 2020 году. Все работы планируют завершить уже в сентябре.
Автомобильная дорога областного значения, соединит два районных центра с. Новоишимское и Саумалколь.
В текущем году по проекту уже освоено 460 млн тенге сообщили в управлении.
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