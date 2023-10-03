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Азиада – 2023: "Серебро" завоевали казахстанские спортсменки

Сегодня, 11:30
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olympic.kz Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30
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Фото: olympic.kz

Сборная Казахстана завоевала девятую серебряную медаль на Азиатских играх-2022 в Ханчжоу (КНР), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Спортсменки Маргарита Торлопова и Ульяна Киселева стали вторыми в финале гребли на каноэ-двойке (200 метров). Финишное время казахстанок составило 46.627.

Золотую медаль завоевали китаянки - 44.296. Узбекистан завершил выступление с "бронзой" - 47.029.

Отметим, в активе сборной Казахстана четыре "золота", девять "серебра" и 29 "бронз". 

Сегодня также казахстанские гребцы Тимофей и Сергей Емельяновы принесли стране серебряную медаль Азиатских игр-2023.

Бронзовыми призёрами Азиатских игр-2023 в Ханчжоу стали казахстанские спортсмены по велоспорту Рината Султанова и по гребле на байдарках и каноэ Мария Бровкова.

Корреспондент BaigeNews.kz с места событий рассказал как Казахстан завоевал четвёртое золото Азиады. Казахстанцы долго ждали четвёртую медаль 19-х летних Азиатских игр в Ханчжоу. Болельщики верили, что победа будет в гребле на байдарках и каноэ. И ожидания оправдались, правда, победа далась нелегко.

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