Азиада – 2023: "Серебро" завоевали казахстанские спортсменки
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Сборная Казахстана завоевала девятую серебряную медаль на Азиатских играх-2022 в Ханчжоу (КНР), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Спортсменки Маргарита Торлопова и Ульяна Киселева стали вторыми в финале гребли на каноэ-двойке (200 метров). Финишное время казахстанок составило 46.627.
Золотую медаль завоевали китаянки - 44.296. Узбекистан завершил выступление с "бронзой" - 47.029.
Отметим, в активе сборной Казахстана четыре "золота", девять "серебра" и 29 "бронз".
Сегодня также казахстанские гребцы Тимофей и Сергей Емельяновы принесли стране серебряную медаль Азиатских игр-2023.
Бронзовыми призёрами Азиатских игр-2023 в Ханчжоу стали казахстанские спортсмены по велоспорту Рината Султанова и по гребле на байдарках и каноэ Мария Бровкова.
Корреспондент BaigeNews.kz с места событий рассказал как Казахстан завоевал четвёртое золото Азиады. Казахстанцы долго ждали четвёртую медаль 19-х летних Азиатских игр в Ханчжоу. Болельщики верили, что победа будет в гребле на байдарках и каноэ. И ожидания оправдались, правда, победа далась нелегко.
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