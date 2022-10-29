Золотосодержащую руду перерабатывал житель Степногорска у себя дома

Фото: polisia.kz

О подпольном цехе узнали полицейские, которые расследовали кражу.

Расследуя дело о краже, акмолинские полицейские обнаружили цех по переработке золотосодержащей руды у жителя Степногорска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В августе этого года в полицию обратилась 36-летняя женщина, которая рассказала что ночью неизвестные, подобрав ключи, проникли к ней в дом и похитили золотые изделия на сумму 793 400 тенге.

"Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье 188 части 3 УК РК "Кража". В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена личность подозреваемого. Ранее неоднократно судимый 47-летний местный житель водворен в ИВС. Вещественные доказательства — две золотые цепочки изъяты. Злоумышленник рассказал, что остальные золотые изделия сплавил, сделав аффинаж, и сдал жителю Степногорска", — рассказали полицейские.

Однако выяснилось, что это ещё не конец истории. 27 октября сотрудники управления полиции Степногорска, управления по борьбе с организованной преступностью и СОБР ДП Акмолинской области остановили автомобиль Volkswagen Touareg. За рулём был 49-летний житель города. При обыске у мужчины изъяли 1 193 500 тенге и две пластиковые бутылки с порошкообразным веществом жёлтого цвета.

После этого полицейские провели санкционированный обыск в доме задержанного в поселке Аксу.

"В хозяйственной постройке обнаружены и изъяты два станка дробилки: цеповая и кулочковая, одна мойка, металлическая ванна с золотосодержащим материалом, одна чугунная ванна, 31 мешок с золотосодержащим материалом и электронные весы. Со слов задержанного, весной этого года он организовал цех по переработке кварцевой руды. По данному факту ведется досудебное расследование по статье 295-1 части 1 УК РК "Незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы". Назначены экспертизы", — говорится в сообщении ведомства.

Расследование продолжается.