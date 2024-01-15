Журналисты попали в ДТП в Кызылординской области

Журналисты, сопровождавшие акима Кызылординской области Нурлыбека Налибаева в рабочей поездке по Жанакорганскому району, попали в ДТП, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл вблизи села Куттыкожа.

Как сообщили в департаменте полиции Кызылординской области, машина Toyota Hiace с журналистами не вписалась в поворот из-за гололёда и вылетела за пределы дороги.

В ведомстве указали, что журналисты выехали из области на ряд мероприятий, запланированных в Жанакорганском районе, несмотря на предупреждения Казгидромета и областного департамента по чрезвычайным ситуациям о сильном гололёде в южной части области.

"Люди в безопасности. Помощь была оказана незамедлительно. Травм не было", - отметили в ДП.

В полиции подчеркнули, что спешки при передвижении с одного объекта на другой не было, машина была "обута" в зимние шины.