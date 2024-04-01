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Журналистов попросили прекратить воровать сувениры из самолета президента США

Сегодня, 02:36
АВТОР
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Getty Images Сегодня, 02:36
Сегодня, 02:36
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Фото: Getty Images

Журналистов, входящих в пресс-пул президента США Джо Байдена, призвали прекратить воровать сувениры из самолета №1, передает BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.

Инвентаризация борта Air Force One после визита Байдена на западное побережье США в феврале показала, что в пресс-центре отсутствуют несколько предметов. Фирменные наволочки, очки и тарелки в золотой оправе входят в число предметов, которые, как утверждается, исчезли из самолета.

В прошлом месяце ассоциация разослала журналистам электронное письмо, в котором сообщила, что такое поведение плохо отражается на пресс-пуле - группе журналистов, которые путешествуют с президентом - и должно прекратиться.

Журналистам иногда дарят в качестве сувенира небольшие пакеты шоколадных конфет M&Ms, украшенные президентской печатью. Но брать с собой предметы с логотипом Air Force One, в том числе столовые приборы и полотенца, было обычным делом в течение многих лет.

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