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  • Жителя Темиртау приговорили к семи годам за пропаганду терроризма
almaty.sud.kz Сегодня, 12:56
44
Сегодня, 12:56
44
Фото: almaty.sud.kz

Жителя Темиртау приговорили к семи годам за пропаганду терроризма

Жителя Темиртау приговорили к семи годам лишения свободы за пропаганду терроризма, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службы КНБ РК. 

"21 ноября 2022 года вступил в законную силу обвинительный приговор Казыбекбийского районного суда Караганды в отношении жителя Темиртау "Д.Ш." по факту пропаганды терроризма", - говорится в сообщении. 

Следствием и судом установлено, что мужчина распространял радикальную религиозную идеологию среди местных жителей и в социальных сетях.

"Вина его полностью доказана материалами уголовного дела. Он приговорен к семи годам шести месяцам лишения свободы", - сообщили в КНБ. 

В Комитете отметили, что фигурант уже имеет судимость за совершение тяжкого преступления.

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#приговор #терроризм #суд #КНБ #Темиртау
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:56
44
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