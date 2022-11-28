Жителя Темиртау приговорили к семи годам за пропаганду терроризма

Фото: almaty.sud.kz

Жителя Темиртау приговорили к семи годам лишения свободы за пропаганду терроризма, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службы КНБ РК.

"21 ноября 2022 года вступил в законную силу обвинительный приговор Казыбекбийского районного суда Караганды в отношении жителя Темиртау "Д.Ш." по факту пропаганды терроризма", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что мужчина распространял радикальную религиозную идеологию среди местных жителей и в социальных сетях.

"Вина его полностью доказана материалами уголовного дела. Он приговорен к семи годам шести месяцам лишения свободы", - сообщили в КНБ.

В Комитете отметили, что фигурант уже имеет судимость за совершение тяжкого преступления.