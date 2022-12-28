Жительница Тараза скончалась из-за промедления скорой помощи

Фото: BaigeNews.kz

Жительница Тараза 46-летняя Людмила Остапенко скончалась, не дождавшись оперативного оказания помощи со стороны бригады скорой помощи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Год назад женщина перенесла серьёзную операцию на сердце. Когда у неё среди ночи вдруг сдавило в груди и стало практически нечем дышать, она сама вызвала скорую помощь и смогла объяснить своё состояние. Однако, судя по аудиозаписи разговора с диспетчером, скорая приехала далеко не сразу и Людмиле пришлось звонить трижды. При этом диспетчеры несколько раз уточняли, не находится ли женщина в алкогольном опьянении.

"Обвинили в алкоголизме, хотя она явно сказала, что "у меня болит сердце". Мы думали, что, может быть она неправильно вызвала скорую, что они так долго ехали. Но, услышав запись разговоров, мы просто были шокированы", - говорит сестра Ирина Шаевская.

Теперь родные хотят наказать всех.

На станции скорой помощи признают: вызову могли присвоить не ту категорию, а бригада приехала не по регламенту. Сейчас идёт служебная проверка.

Заместитель главного врача станции скорой медицинской помощи Тараза Кулзахира Кызгараева говорит, что скорая приехала за полчаса. И уточнила, что диспетчера, которая первой разговаривала с Людмилой, временно отстранили от работы. Выяснилось, что в скорой помощи серьёзный дефицит специалистов. На почти 500 тысяч населения Тараза работают всего один реанимобиль и две кардиобригады.