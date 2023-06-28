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Жители Южной Кореи официально "помолодеют" на один-два года
В Южной Корее 28 июня официально вступит в силу закон, вводящий в стране правила, идентичные международной системе исчисления возраста, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.
Будет отменён "корейский подход" – граждане республики станут на один-два года моложе. Соответствующий закон парламент принял ещё в конце прошлого года.
Принятая во всём мире система исчисления возраста, когда новорожденному записывают ноль лет, а потом прибавляют в день рождения по одному году, используется в Южной Корее с 1960 года. Тем не менее применяют её только в медицине – чтобы определить физический возраст пациента, а также при спорах в суде и некоторых других сферах.
В большинстве других случаев, например, чтобы выяснить, с какого времени можно молодому корейцу продавать алкоголь, используется традиционные системы. В Южной Корее их две. Первая: новорожденному "присваивают" один год, а потом добавляют возраст в первый день Нового года по лунному календарю. Вторая: при рождении записывается ноль лет, а возраст увеличивают 1 января каждого года.
В результате при переходе на стандартную систему подсчёта возраста, который произойдёт 28 июня, некоторые жители страны потеряют по документам год либо даже два.
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