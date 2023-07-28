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кадры из видео Сегодня, 08:50
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Сегодня, 08:50
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Фото: кадры из видео

Жители ВКО забили тревогу из-за "пересохшего" Иртыша

Сельчане из Шемонаихинского района говорят, что река не была настолько маловодной в последние несколько лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

В социальных сетях появились видео с "пересохшим" Иртышом в районе населённых пунктов Первомайского сельского округа. Люди жалуются, что из-за этого у них возникли трудности с поливом.

В Ертисской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов сообщили, что по области в целом наступил маловодный период. Плюс ко всему этим летом выпадает мало осадков.

"Маловодный период может длиться как 3-4 года, так и семь лет", — рассказал исполняющий обязанности руководителя Ертисской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов Ернар Мадиев.

Отметим, что учёные назвали нынешнее лето одним из самых жарких в истории наблюдений. По их мнению, 2023 год рискует побить все температурные рекорды и продолжить печальную традицию последних восьми лет, самых жарких в истории.

Видео: yk-news.kz
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Сегодня, 08:50
102
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