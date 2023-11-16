Жители Узбекистана столкнулись с новым способом кражи денег со счетов

Утром 11 ноября некоторые узбекистанцы не досчитались денег на банковских картах. Неизвестные сняли с них по несколько десятков миллионов сумов, обойдя защиту из SMS-кодов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Газета.uz".

14 ноября в соцсетях начали распространятся сообщения о том, что некоторые жители Узбекистана обнаружили пропажу денег на своих банковских счетах с привязанными картами. С их карт без ведома были сняты крупные суммы. Защита из SMS-кодов, которые приходят на телефон самому владельцу карты, не стала препятствием.

В субботу, 11 ноября, в группе "Потребитель.уз" одна из участниц сообщила, что с её карты Humo, выпущенной Octobank, ночью в несколько транзакций сняли крупную сумму денег.

На приложенных скриншотах видно, что от отправителя Unired на её мобильный телефон несколько раз пришёл код для подтверждения списания денег с банковской карты. По словам автора, она никому не передавала коды. Тем не менее с карты в три транзакции было списано почти 43 млн сумов (1,6 млн тенге).

Сотрудники Octobankа изучили инцидент и выяснили, что операции по переводу средств были произведены через приложение Unired Mobile, все транзакции были подтверждены с помощью SMS-кодов, отправленных со стороны Unired Mobile.

"Все возможные недочёты или неправильная работа системы защиты от мошенников в Octobank, исключены", — говорится в сообщении. В банке добавили, что хотя счета клиентов защищены программным обеспечением (ПО) против мошенников, "одним из слабых мест является SMS-код, переданный устно, письменно, через вредоносное ПО, через поддельные фишинговые сайты самим клиентом".

Также деньги списывались с карт Humo выпущенных Tenge Bank, InfinBank и НБУ.

Национальный межбанковский процессинговый центр (оператор Humo) отрицает факт взлома банковской системы Узбекистана.

Один из пострадавших установил программу Unired на свой телефон.

"Оказалось, что в данной программе отобразились все данные карты Humo, а под моим номером телефона значилось (чужое) имя. Также из этой программы было видно, что 19,7 млн сумов были переведены на карту (другого человека). Впоследствии выяснилось, что это реальные люди, которые имеют счета в Tenge Bank", — пишет пострадавшая.

По данным издания, от несанкционированных переводов пострадали по меньшей мере 16 человек. Сумма нанесённого ущерба составляет порядка 1 млрд сумов (38 млн тенге). Пострадавшие подали заявления в правоохранительные органы.